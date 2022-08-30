深圳龍華區即日起全域管控　全市5醫院停診

【有線新聞】內地新型肺炎疫情反彈，周一新增1717宗本地病例。深圳再多35宗，當地亦首次發現BF.15變異病毒株，龍華區即日起實行全域管控，全市亦有5間醫院停診。

廣東星期一新增36宗個案，35宗來自深圳。繼福田、羅湖兩區之後，龍華區防疫部門亦宣布，即日起實施全域管控，強化社區管理，藉此實現社區動態清零目標。區內所有社區小區和城中村均須實施嚴格管控，居民進出都要登記。除了超市、藥局，其他商戶須暫停營業，餐廳只能提供外賣服務。

深圳市有5間醫院發布停診公告，發燒診室和急診科即日起暫停收症，開診時間另作通知。

深圳防疫部門表示，經過病毒基因排序分析，本輪疫情涉及4種變異病毒株，包括首次在當地發現的BF.15病毒株，是BA.5.2.1的子分支，隱匿性及傳播力更強，與境外發現的病毒高度同源，不排除疫情是由境外輸入引起。

四川再多276宗個案，大部分在成都發現。當地即日起實施分區分類管控，高風險區域的居民不可外出，酒吧、健身室和體育館等公共活動場所暫停開放；但不少當地人批評成都的核酸系統出現故障，令檢測大排長龍。

另外，西藏疫情持續，單日新增694宗個案，主要集中在拉薩和日喀則市。海南疫情回落，有92宗。而青海、黑龍江、新疆等地都有個案。