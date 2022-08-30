新學年書包文具宜慎選　專家：異味濃或含甲醛

【有線新聞】新學年即將開始，不少學生都會買新書包。內地有檢測部門表示，如果書包有強烈異味，即可能有甲醛，提醒家長要小心選購。

不少家長近日忙於為子女購買新書包和文具，不過選購時除了考慮外觀，也要注重安全。有專家表示，如果書包有強烈異味，就可能存在致癌物「游離甲醛」。

南京市質檢院戶外中心高級工程師唐方說：「所以我們提醒家長，在選購的時候，一個是要注重安全性，另一個是要注重舒適性。安全性方面我們盡量選擇織物類的，如果說有刺鼻性氣味的那些塗層，要盡量少選、慎選。在舒適性方面，要格外關注在肩帶部位，和它的背部是否有柔軟的織物做填充。」

學生上學經常都會用到大量的紙張，有專家就提醒如果紙張過白，可能是加入了增白劑，容易令兒童視覺疲勞，長期使用更會對視力造成損傷，同時都要避免選購有尖銳物件的書簿。唐方續說：「很多市場上現在在賣的學生的作業本，都是用鐵釘裝訂的。那鐵釘裝訂的，如果裝訂方式不嚴格、不符合要求，它經常會外翹，會導致小孩劃傷皮膚的風險。」

另外，專家也建議購買文具時，應該選擇有通氣孔的筆蓋，避免兒童誤吞後阻塞氣管導致窒息。