中共二十大將於10月16日在北京召開

【有線新聞】中共中央政治局召開會議，建議二十大於10月16日在北京召開。

新華社報道，中央政治局周二召開會議，由總書記習近平主持，會議決定十九屆七中全會將於10月9日舉行，中央政治局將向七中全會建議，二十大於10月16日在北京召開，會議將全面總結新時代以來，以習近平為核心的黨中央取得的重大成就和寶貴經驗，深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程，黨和國家事業發展新要求，人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，繼續紮實推進全體人民共同富裕，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥，大會將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，目前大會各項籌備工作進展順利。