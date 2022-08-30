內地首間港澳居民健康服務中心落戶廣州　港醫可視像問診

【有線新聞】疫情下香港和內地一直未能全面恢復通關，不少內地港人未能回港看病。近日在廣州，就有一間由香港醫療機構與內地醫院合作的健康服務中心投入運作，香港醫生可以透過視像向病人問診。

在廣州生活了24年的黃先生，一直患有慢性糖尿病，原本不時都會回港開藥，但自從疫情以來，已經超過兩年半，沒再回過香港覆診；最近得悉廣州黃埔區，有醫院開通了香港醫生線上看診，專程由巿區開車一個小時來試試。

常居廣州港人黃樹彬說：「我覺得（收費）是國內的標準，甚至是深圳香港大學醫院都是差不多。我覺得地點就無可厚非，交通是有一點不方便，暫時來說是可以選擇的。」

今次有香港醫療機構與內地大型公立醫院合作，成立首家港澳居民健康服務中心。現在來看病的港人，既有廣州本土的醫生跟進，又可以連線香港醫生問診，等到通關之後，更會有20多名香港醫生來到應診。

聯合醫務中國總裁李家聰說：「進來後我們是港資的管理，我們有自己的客服人員，有自己的護士，我們有職員陪你全流程走通整間醫院。很多時在內地看病大家未必習慣，我們有香港的醫生遠程支持你，都是按照香港的收費水平。」

醫院負責人表示，希望通過培訓醫護，學習香港的全科服務理念，處理各種常見疾病，亦都正和港府溝通，藥械通納入更多常用藥，讓廣州本地市民都能夠受惠。

目前做手術和住院仍然需要自費。不過他們計劃引入國際保險支付體系報銷費用，以及令患者將來能跨境雙向轉診。