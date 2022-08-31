廣州海珠區因疫情全區停課　啟動第二輪全員核酸檢測

【有線新聞】深圳繼續加強防疫，再有地區列為高中風險區域，居民要一連七日足不出戶。廣州星期二亦新增7宗本地個案，即日起海珠區全區停課，多個地鐵站要停運。

早上上班高峰時段，不少市民照常到地鐵、巴士站才發現封站停運，紛紛踩單車趕去其他閘口，共享單車一車難求。有廣州市民說：「(坐車要多久才能過去呢？)現在個個都搭電動車過去啦。」

廣州海珠區即日啟動第二輪全員核酸檢測，多個檢測點都有市民排隊做核酸。超市貨架備貨充足，唯獨多種蔬菜已經被搶購一空。

廣州海珠區現時不少公共場所，都要憑24小時內核酸陰性證明先可以入場。街上人流未見有影響，市民都不太擔心。市民劉小姐說：「我們公司就一日一日地申請居家，住在這邊的同事就可以居家(辦公)。地鐵站我就覺得可能比較、突然間封了幾個比較有影響。」市民朱婆婆說：「當然不方便 ，本來有約卻沒能去。那些都是小事，但是上班的人怎麼辦？沒有這個必要我覺得。」

廣州海珠區星期二發現3宗核酸檢測陽性個案。曾經到過重點場所的市民要開展三日兩檢自我健康檢測。由星期三起全區停課，部分區域暫停堂食，娛樂場所要亦要暫停營業。

而深圳再多37宗個案。南山區和鹽田區新增多個中高風險地區，其中高風險區實行七日封控措施，期間居民足不出戶。巿內再有多個地鐵站包括沙頭角站和海山站，從星期三早上起暫停服務。