問天實驗艙水稻種子萌芽　有助日後在太空生產糧食

【有線新聞】中國太空站第二個艙段問天實驗艙所搭載的種子，包括水稻成功萌芽，為日後在太空生產糧食踏進一步。

問天實驗艙上月升空與太空站成功對接，航天員隨後將一批擬南芥種子和水稻種子，安裝到實驗艙內的生命生態通用實驗模塊中，通過地面發布指令，上月29日啟動實驗。

中國科學院研究員鄭慧瓊表示：「我們選擇這兩種主要一個是代表蔬菜，一個是代表糧食作物，為我們將來載人深空探測蔬菜和糧食生產提供理論支持。我們這個水稻，大家可以看到有兩種，一種是高稈，這個稈比較高，一個是矮稈。高稈和矮稈在地面生產中，對糧食產量影響還是比較大的。所以我們這次希望在空間，能夠完成水稻從種子到種子整個過程，比較這兩種不同類型的水稻的生長情況。」

實驗的種子剛剛於星期一「滿月」，已成功萌芽並長出幼苗，其中擬南芥幼苗已長出四片葉子，高稈水稻幼苗已長至30厘米左右，矮稈水稻也有5至6厘米高，生長狀態良好。

鄭慧瓊還表示：「我們上天的話，就選擇這種飽滿的、比較健康的這個種子。這幅圖片是從空間站上最新下載的一幅圖片，我們每天都通過電腦，來查看在空間站上面水稻的生長情況。大家可以看到，從7月31日水稻開始萌發，然後經過了幼苗生長，大家可以看到它在空間站的生長幼苗，還是比較快速的。」

她表示，希望通過今次研究，完成國際上首次水稻在太空，由萌芽到長出種子的生命周期培養實驗，進一步了解微重力對水稻生長發育的影響，為太空生產糧食提供重要的理論指導。