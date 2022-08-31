內地官方製造業PMI回升　國統局：中國經濟繼續保持恢復發展

【有線新聞】內地官方製造業採購經理指數回升，表現略好過預期。國統局表示在疫情、高溫等不利因素下，中國經濟繼續保持恢復發展。

內地疫情仍然未止，但製造業表現兩個月來首次回升，官方製造業採購經理指數PMI，8月報49.4，按月升0.4，略高於市場預期的49.2，但仍然低於50的臨界點。從企業規模分類，大型企業表現最好，PMI回升至50.5的擴張水平，但中、小型企業繼續處於收縮情況。

而生產指數報49.8，與7月持平，新訂單指數就升至49.2，兩個指數繼續位於收縮區間。調查顯示，8月反映原材料成本高的企業比例跌至48.4%。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示：「反映成本高企業的比例，年內首次回落到百分之五十以下，企業成本上漲的壓力有所緩解。」

有分析認為，8月官方製造業PMI還在50以下，反映之前四川一些限電措施，不過內地限電情況正在改善，預期製造業表現將逐步好轉。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，8月非製造業PMI是52.6，雖然有所下降，但仍高於去年同期和上半年平均水平，顯示非製造經營活動仍保持回升力道。國統局指，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門已認真落實中央的決策部署，企業亦積極應對，令經濟繼續保持恢復發展的狀態。