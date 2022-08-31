回應台海局勢緊張　外交部：美方挑釁滋事在先、中方正當反制在後

【有線新聞】台灣的國防部周三發表關於解放軍軍力的報告書，提到大陸東部戰區的軍演目的，是為驗證對台作戰執行力。在北京，外交部重申台海局勢緊張，是美方挑釁滋事在先，中方正當反制在後。

報告書指出，解放軍透過在台灣周邊海空域發射東風系列導彈等實彈實戰化演訓，模糊海峽中線存在事實，演訓區域突破第一島鏈，擴展至西太平洋；磨練戰區聯合指揮作戰效能，驗證對台作戰預案，提升反介入區域拒止作戰能力，威脅台灣的防衛安全，危及台海周邊區域和平、安全與穩定。

報告書又提到，大陸運用民用無人機等接近台灣外島或本島周邊區域，展開監偵、侵擾活動，以測試台方部署；又利用科研單位的海釣船、海測船等「以民掩軍」，加強台海周邊戰場經營。

海上民兵也配合大陸海軍、海警部隊從事聯合訓練，增加台灣海巡兵力應對負荷；又指解放軍對台作戰，最終須透過海空方式將登陸部隊運送至本島，達成實質佔領戰役目標，關鍵在優先奪取制電磁權、制空權和制海權，採取「先癱後登」方式；又稱大陸為貫徹其「積極防禦」軍事戰略，加速國防和軍隊建設「三步走」的改革進程，大幅提升軍事現代化及發展對台決戰決勝能力，希望在2027年建設智能化軍事體系，達成建軍百年奮鬥目標。

在北京，外交部重申台海局勢緊張，是美方挑釁在先。外交部發言人趙立堅說：「美方挑釁滋事在先，中方正當反制在後，合理、合法、必要、適度。美方應該做的是停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，恪守尊重他國主權和領土完整，不干涉內政的國際關係基本準則；回到中美三個聯合公報和一個中國原則上來，而不是一味推卸責任，倒打一耙，甚至試圖製造更大的危機。」

另外，台灣星期三首次在金門開火驅離大陸無人機，美國亦表明反對大陸無人機擾台的新常態。大陸《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，嚴格而言台軍已開「第一槍」，事態很嚴重，若接下來台軍敢擊落大陸無人機，將構成極其危險而且後果難料的先例；又稱台軍此舉，意味著大陸將有理由對台方某個目標發射實彈，並將其擊毀、擊落。