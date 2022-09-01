深圳增62宗個案　民眾聚集檢測領物資被批增傳播風險

【有線新聞】內地周三新增1903宗新型肺炎本地個案。深圳再多超過60宗個案，多區因為輪候檢測人數太多，接連有民眾與工作人員發生爭執。

「你養我！你養我！」深圳市多區實施管控措施，在核酸檢測站及交通乘車地點，都有民眾與工作人員起衝突。市內的多個檢測站都逼滿了輪候檢測的民眾，至少要等候兩個小時才可以做檢測。在蛇口灣廈村，幾萬人到街上領取物資，被批評增加傳播風險。

廣東單日新增的74宗個案，深圳佔了62宗，離開當地的人，須持48小時內，兩次核酸陰性證明，而寶安區即日起實施三日管控，所有娛樂場所等關閉，堂食暫停，非小區、城中村居民不得進入。

另外福田區一間舞蹈中心爆發感染群組，累計已有28人染疫，之後被揭發其實是歌舞廳，已被立案調查。至於廣州就新增九宗個案，東莞、肇慶及揭陽各有一宗。

內地周三新增超過1900宗本地個案，西藏仍是重災區，有674宗。四川新增221宗，成都佔157宗，當地星期四傍晚6時起，所有居民不得外出，一連四日展開全員核酸檢測。針對民眾連日搶購食物，當局強調生活物資充足，呼籲民眾不要盲目囤積。青海、黑龍江及遼寧亦錄得過百宗個案。

至於台灣新增3.3萬多宗本地個案，是連續3日超過3萬宗。新北市最多，連續2日超過7000宗，再多36人死亡。而台北捷運星期四早上，一名年約30歲男子在士林站往淡水方向的車廂內，除下口罩吐痰並抹在扶手上，其他乘客制止發生爭執，他之後由警員帶走，被罰款4500元新台幣。