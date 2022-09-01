內地安老託兒服務業疫下經營難　發改委等部門推出減免措施紓困

【有線新聞】疫情下，內地安老託兒服務業經營困難。國家發改委等13個部門推出減免房租、稅費等措施，又呼籲金融機構延長還款期，幫助安老託兒服務業渡過難關。

人口老化趨勢下，截至2021年底，全國60歲或以上長者佔總人口的18.9%，達2.67億人。在今年第一季度，全國有36萬個安老機構及設施提供812.6萬個床位，不過疫情下各地的安老機構要採取封閉式管理，令安老機構經營困難。

國家發改委副秘書長蘇偉說：「養老託育服務這個行業，仍然運行起來還是很多困難，也是很艱難。普遍面臨著經營成本上升、人工租金上漲、防疫開支增加等等這麼一些突出的問題。2020年，全國有20個省份的養老服務機構整體虧損。2021年以來，全行業的困難進一步加大。託育服務托育機構的經營困難，實際上比養老可能會更大一些。」

發改委又提到，三孩生育政策實施後出生率上升。調查顯示，超過三成的嬰幼兒家庭急需託兒服務，但絕大多數地方的收費超出家庭可負擔能力，承認有需要制定扶持政策。而託兒機構成本高、收入減，亦是另一個要解決問題。

國家衛健委人口家庭司負責人杜希學說：「七成以上託育機構運行時間不足3年，多數自籌建設資金絕大多數屬於小微型企業。託育機構運營成本是「租場地」和「發工資」的剛性支出，並且呈逐年上升的趨勢。在疫情衝擊下，即使停工停產沒有收入期間，這些剛性支出仍然存在，依靠託育機構自身難以化解。」

政策提出，按照最高稅收50%，減收資源稅、房產稅、印花稅等「六稅兩費」，租用國有房屋的安老、託兒機構可免租至年底；又鼓勵地方減免水、電費等日常費用，並設立6個月遲交寬限期；又建議金融機構延長貸款還款期，要求地方為安老、託兒機構，提供防疫物資、檢測、醫療等服務。

當局又指，疫情下安老、託兒服務人手不足，未來會加強培訓人才，確保這方面的服務質素。