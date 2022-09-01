科技大學廣州校園開幕　提供15個碩士和博士課程

【有線新聞】位於廣州南沙的香港科技大學廣州校園開幕。行政長官李家超表示，期望學校可以培養更多具國際視野人才貢獻國家。

經過三年籌建，港科大廣州校園正式啟用。廣東省委書記李希和教育部部長懷進鵬出席開學禮。原定親身出席的行政長官李家超，疫情下改以視像致辭。他期望科大善用國際連繫，貢獻國家教育發展和培育人才，「培養愛國愛港而具備國際視野的新一代，我希望港科大（廣州）培養學生成為面向未來的高端創新人才，以及推動國家和香港建設的重要參與者。」

港科大廣州校園是第三間內地與香港合辦的大學，開學第一年超過500名學生在這裏學習。其中合辦的一大特色，就是雙導師制和學科交融。廣東省省長王偉中表示：「我相信香港科技大學廣州的建成，對廣東推進粵港澳大灣區高水平人才高地建設、對廣州提升高等教育水平、對南沙深化面向世界的粵港澳全面合作，有新的動力和活力。」

香港科大廣州校園今年會先提供15個碩士和博士課程，明年起招收港澳台地區，以及廣東、河南等四個省的本科生。到2024年擴大至全國招生，建設成為世界一流研究型大學。廣州校園目前已收到3000多份入學申請，校方指會採取與香港