廣州民心港人子弟學校開學　以香港課程授課

【有線新聞】位於廣州南沙的民心港人子弟學校今日正式開學，學校會採用香港的學制，提供12年的中小學課程。

去年年底動工的廣州民心港人子弟學校，與港科大廣州校園同步開學。今年16歲的港人Alex是第一批學生之一，夢想日後從事創新科技行業，參觀學校之後特別興奮，「結合香港和內地學習到的知識和一些經驗，同時對我們國家有一個更深入的認識。尤其是大灣區這麼急速發展，面向世界的一個地方，可以讓我探索到世界更加多前沿的東西。」

目前學校大概有四十幾名教師，超過九成是碩士或以上學歷。在香港教書23年的Christine，剛來到南沙十天特別有感觸，「當我得知有機會的時候，我想來體驗一下內地的文化和教育系統，香港課程在中國的模式。」，「我對學校感到很滿意，在我超過35年教育生涯當中，我從來都未遇到過這麼漂亮的學校建築。」

這間港人子弟學校總建築面積超過76,000平方米，融入了嶺南風格設計，提供演講廳、田徑場等設施，遠望就能見到港科大廣州校園，距離港科大不足2公里。大學教職員的非內地籍子女都可以就讀，兩校亦已簽定合作協議，未來會有更多的交流合作。

目前學校將會採用香港的課程，主要用英語教授。一至十二年級的學生學費由90,000到13.8萬元人民幣不等。牽頭創辦學校的全國政協副主席梁振英，因疫情未能親身到校。他和特首李家超通過視像方式為學校揭幕，期望粵港兩地未來在教育上可以有更全面的合作。