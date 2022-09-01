神舟十四號航天員首次出艙展開　安裝問天實驗艙擴展泵組等

【有線新聞】神舟十四號航天員首次出艙，進行安裝問天實驗艙擴展泵組等工作。

航天員於星期四下午3時48分關閉問天艙的艙門，其後兩名航天員陳冬和劉洋先後穿上艙外航天服，展開出艙前各項準備工作。

神舟十四號航天員陳冬說：「大家好，(我是)01，我已出艙，感覺良好。」下午6時26分，航天員陳冬打開問天實驗艙氣閘艙艙門，之後陳冬和劉洋在艙外作業，蔡旭哲就在核心艙內配合支持，共同完成問天實驗艙擴展泵組安裝、問天實驗艙全景相機抬升等各項既定任務。

中國載人航天工程辦公室指，自6月5日順利進駐太空站組合體以來，神舟十四號航天員已在軌工作生活88天，先後完成貨運飛船物資轉移、問天艙平台在軌測試、科學實驗機櫃及小機械臂解鎖測試；亦展開失重防護鍛煉、空間科學實驗等；又指航天員目前狀態良好，太空站運行穩定，具備出艙條件。

據了解，此次航天員會首次啟動問天氣閘艙出艙。專家表示，比起天和核心艙的節點艙，問天實驗艙的氣閘艙內部較平整，空間也更大，更有利於出艙活動順利展開。太空站系統總體副主任設計師范高潔說：「(天和)節點艙它的這個空間也是比較小，人活動的空間大概只有10立方米。到了(問天)氣閘艙這邊，它的這個空間有接近15立方米，所以他們在氣閘艙裏的活動空間會更大一些。他們穿航天服和脫航天服的這個過程，可能會比在節點艙更舒適一些。」

她又提到，與天和節點艙設計不同，問天氣閘艙的出艙口設計成面向太空站的下方，所以航天員出艙時，看到的景象也有所不同：「從這個(問天)氣閘艙的出艙口，出去之後，不像那個咱們之前節點艙出艙，看到的先是星空，這次就是先看到的，是我們這個地球的景象。」

她又稱，此次出艙驗證了問天氣閘艙的出艙功能後，未來它將會成為整個太空站系統的主要出艙通道。至於核心艙節點艙，此後將作為氣閘艙的備份。