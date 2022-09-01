涉嚴重違紀違法　內地三名前高官同「落馬」

【有線新聞】內地再有三名前高官同時「落馬」。據中紀委指，他們都因涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

中紀委周四早上同時通報三名高官被「雙開」消息，他們分別是遼寧省原黨組成員、副省長郝春榮，中紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長、國家安全部原黨委委員劉彥平和中國人壽原黨委書記、董事長王濱。

其中郝春榮經調查後，證實她紀律意識淡薄，對抗組織審查，長期違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請，長期瞞報個人有關事項，在職務提拔和工作調動中為他人謀取利益；又稱她為官不廉，以權謀私，利用職務便利為他人在項目審批、工程承攬等謀利，並非法收受巨額財物，已構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪。

至於做過公安部副部長等要職的劉彥平，通報稱經調查發現他政治上徹底蛻變，生活極度腐化，參加了同為前公安部副部長孫力軍的政治集團，大搞政治利益交換，投機攀附，操弄權術，濫用公安警衛權力，撈取政治資本及謀私斂財；又長期搞迷信活動，對抗組織審查，因嚴重違法而受處分。

而中國人壽前董事長王濱，經調查發現他拒絕落實防範化解金融風險重大決策部署，製造和放大金融風險，大搞金融腐敗，任人唯親；又違規收受禮品禮金，借用管理和服務對象巨額錢款，違規擁有非上市公司股份，干預和插手市場經濟活動；家風敗壞，長期極度縱容幫助親屬的違紀違法活動，利用職務便利，為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，非法收受巨額財物，因涉嫌受賄等犯罪被「雙開」。