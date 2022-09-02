神舟十四號航天員完成首次出艙任務　劉洋：中秋節快樂

【有線新聞】神舟十四號航天員經過約六個小時的出艙活動，完成全部既定任務，安全返回太空站。

神舟十四號航天員首次出艙任務，由陳冬及劉洋負責出艙，蔡旭哲就在核心艙內配合支持。準備就緒後，星期四傍晚6時26分，陳冬打開問天實驗艙氣閘艙艙門，身體探出艙外，「大家好！」

陳冬及劉洋之後相繼出艙，在小機械臂協助下，完成問天艙擴展泵組安裝、問天艙全景相機抬升、艙外自主應急返回驗證等任務。其中全景相機安裝在問天實驗艙的艙臂上，用作觀察太空站的艙外設備，以及航天員的出艙活動等。

到星期五凌晨零時33分，經過約六小時的出艙活動後，神舟十四號航天員完成首次出艙任務。航天員劉洋更不忘遙距祝福大家：「謝謝全國人民的關注，中國空間站永遠值得期待，比心、比心，謝謝，祝大家中秋節快樂。」