廣東增96宗本地個案　深圳企業員工封管前瘋搶物資

【有線新聞】內地星期四新增1885宗新型肺炎本地個案。廣東疫情進一步擴大，新增超過90宗個案，大部分在深圳發現。

廣東星期四新增96宗本地個案，深圳佔了87宗。近日有網上流傳片段看到，深圳多個企業園區進行封閉式管控，期間員工不可外出，不少人在封控前匆忙離開，又到附近的超市搶購物資。

廣州就有5宗個案，當地海珠區星期五起，在多個街道開展全員核酸檢測，由於公共交通停運，不少人要踩單車或徒步，行過海珠橋上班。

另外，四川再多205宗個案，有150宗在成都發現，當地從星期四起，要求居民留在家中，街上大部分商店關閉。有網上片段見到，當地民眾在封控前，湧到超市搶購物資。而在重慶便有一對父母，因為下樓做核酸檢測時，獨留正在睡覺的兒子在家，不料兒子睡醒後從10樓墮下，其後送到醫院救治。

內地星期四新增1885宗本地個案，西藏佔最多，單日新增621宗。黑龍江就有218宗，至於青海、遼寧和海南等地都有過百宗個案。