湖南省運動會籃球決賽　球員口角變全武行

【有線新聞】湖南省近日舉辦的省運會，當中一場籃球決賽就發生球員爭執，最終演變成集體毆鬥事件。

這場集體毆鬥是因為這一幕而起，從另一角度看，兩名球員先是口角，繼而動武，然後其他球員、職員，甚至觀眾都衝入場參與打鬥。

湖南省運動會星期四進行青少年五人籃球決賽，由白衫的長沙隊對戰藍衫的婁底隊，結果變成武鬥。目擊者李先生說：「雙方都存在一點問題，長沙隊就先動手了，然後就打起來了，隊員都是高中生，觀眾席有家長，也有來自婁底和長沙的一些學生。」有球員在打鬥中耳朵受傷流血，而打鬥都最後因為特警介入而結束。

另外，浙江省運動會一場女足賽事，沒有打鬥，但賽果十分淒慘。紅衫的麗水女足以44比0大炒湖州女足，網民形容是「血的洗禮」，又質疑是「打假波」，建議當局調查。