颱風「軒嵐諾」迫近台灣　多處棚架大樹倒塌　海空交通大受影響

【有線新聞】颱風「軒嵐諾」逐步迫近台灣，當地氣象局發海上颱風警報。台灣多處有棚架和大樹倒塌，海空交通大受影響，多班航機要取消。

颱風「軒嵐諾」吹襲下，彰化有多棵大樹被吹塌，翻倒在馬路中心。從閉路電視畫面見到，有行人途經這段路時，大樹突然倒塌，行人見狀及時閃避，幸好未被砸中。

台中亦有老樹被風吹至連根拔起，砸中幾輛路邊私家車，有私家車車頭被壓扁。有私家車車主說：「我還不知道這是我的車，就整個在眼前，看不到眼前啊。（都壓下去了）壓下去，這個輪胎還有沒有用不知道。」當地有圍住地盤的鐵皮圍板被吹走，部分被吹至搖搖欲墜。

基隆亦有地盤的棚架被吹倒，當局出動吊臂車，將鬆脫的棚架拆除。

在颱風下，台北和新北當地環保局派工人，清理附近渠道的淤泥，以防大雨造成水浸。台灣的氣象部門周五早上發出海上颱風警報，當地的海空運都受影響，最少8班航機要取消和65班船停航。

至於大陸氣象部門，早上發出颱風藍色預警。在浙江舟山，部分景區因颱風須臨時關閉。氣象部門預計，「軒嵐諾」將在台灣以東海面停滯或回旋，周六起轉向偏北方向移動，並移入東海。