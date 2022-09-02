北部戰區軍艦在黃海實彈訓練

【有線新聞】解放軍北部戰區的軍艦在黃海實彈訓練，有台灣分析指該區的演練是警告日本和南韓不要介入台灣問題。

北部戰區海軍一支驅逐艦支隊，近日在黃海展開射擊訓練，包括發射深水彈對付水底目標。近期美日韓都就台灣問題表態，日本據報更計劃部署一千枚反艦導彈應對中國軍艦。台灣有分析認為，解放軍近期在黃海、渤海演習就是要警告日本和南韓不要介入台灣問題。

俄羅斯星期四啟動為期一星期的東方-2022軍演，中國、白俄羅斯、印度等13個國家的逾5萬官兵和5000件武器裝備參與，而解放軍更是首次出動海陸空三軍一同參加俄羅斯軍演。

而今次的演習地點更包括日本海，令日本關注中俄艦艇動向，在俄烏戰爭、台海緊張的背景下，內地官媒環球時報指出，今次標誌著中俄軍事合作和互信的深度。有俄羅斯的分析認為，如果美國繼續向中國施壓，中國唯有加強同俄羅斯的軍事關係。