美國當舖老闆聲稱收逾30張南京大屠殺彩照　紀念館：正聯繫核實

【有線新聞】9月3日是抗日戰爭勝利紀念日。美國一名當舖老闆日前表示，收到客戶寄來一本家傳相簿，內藏超過30張聲稱是南京大屠殺的彩色照片。大屠殺紀念館稱正聯繫對方核實。

當舖老闆Evan Kail說：「這是我從業生涯中見過最教人厭惡的東西，我也急需你們的協助。有一個客戶跟我聯繫，說他手上有本關於二戰的相冊，是他家族傳下來的，他希望我能幫他賣掉。」

這個美國當舖的老闆周四在網上拍片稱，打開這本相冊後，發現裏面藏有30多張、聲稱是記錄日軍當年犯下南京大屠殺罪行的彩色照片。他估計，相片是在1937至38年間拍攝，相冊開頭位置的都是一些風景照，後面就開始陸續出現那些照片，但他稱部分畫面非常暴力，所以不會在片中悉數公開。

老闆強調，現存關於南京大屠殺的照片已不多，不少證據都被日軍銷毀，這些照片彌足珍貴。片段一出，隨即在內地網上熱傳，但有專門研究這段歷史的內地學者，就對這些照片是否屬實很有保留。南京大屠殺歷史研究會會長張生說：「從現有的情況看，還是存疑的。如果拿到東西看的話，恐怕還是有很多需要仔細認證的，所以現在中國的各方面，對這個事情很慎重。」

南京大屠殺紀念館表示，目前正設法聯繫對方核實信息。而當舖老闆其後亦拍片，重申自己不打算出售相冊：「我不能賣給私人收藏家，我根本不會這樣做。我也不想還給物主，因為這些照片必須給看見、記錄下來和保存下來。」

他強調，南京大屠殺是人類最惡劣的暴行，希望能聯繫相關的博物館，將這些歷史真相公開。