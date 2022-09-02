北京擬推新規　地鐵站出入口等11類地方禁泊單車

【有線新聞】北京市交通委計劃推出新政策，規定在地鐵站出入口、巴士站、學校及醫院等11類人流密集的地方，不可設置非機動車停泊位。

每到放工時間，在北京的地鐵站出入口附近，除了人潮，還有數以百計停泊在路邊的共享單車，部分單車更翻倒在地上。原本寬闊的行人路都只剩下一個身位，市民要一個接一個前進，還有電動單車緊隨在後。

在胡亂泊車下，單車不但佔用行人路，甚至連馬路的轉彎位都停泊了單車，一輛輛巴士、私家車擦身而過。針對這種亂停車情況，北京市交通委計劃新措施，重新劃定單車停泊的區域。

新政策之下，在地鐵站出入口附近50米的位置，都不能設置停泊單車的位置。共享單車的供應商亦要提醒用戶，不可以將單車放在這些位置，確保道路暢通。

除了晚上的地鐵站出入口擠擁，平日在路邊也有隨意泊車的情況，有單車停泊在視障人士的輔助設施上。按照新要求，但凡在學校出入口50米範圍內，不可設置非機動車泊車位。在醫院、公園等人流密集的公共場所，就劃定10米限制範圍。究竟這一系列的建議，能否解決行人路擠迫的問題呢？

市民黃先生說：「應該來說，還是要有規劃的地方，沒有亂停、沒有影響到交通，應該那是對市民比較方便一點。」

王小姐說：「我覺得這個就不是特別方便。共享單車不就為了方便嘛，如果(停車)離地鐵很遠的話，那就不太方便。我們現在允許在地鐵(出入口)放，也不見得所有人都放的那麼整齊。有的人也是不放在線裏面，所以說跟劃線不劃線無所謂，我覺得還是跟個人素質有關。」

高先生則說：「我覺得可以，覺得這樣也要靠自覺。如果你劃那線，大家都不遵守也沒有用，就是上下班人多，它就堆在一起。你看在那邊都堆在一起，自己騎的車就沒地方停了，或者在公交站上停好多。」

為了針對一些較擠迫的車站，建議可將50米至100米內的機動車停泊位，改為非機動車停泊位，及善用橋底空間讓市民泊單車。