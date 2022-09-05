超強颱風「軒嵐諾」迫近浙江　全省轉移逾30萬人、多地宣布停課

【有線新聞】超強颱風「軒嵐諾」迫近浙江。全省轉移超過30萬人。寧波、舟山和溫州等地中小學幼稚園，宣布停課一日。

中央氣象台表示，周日發布颱風黃色預警，指今年第11號颱風「軒嵐諾」已增強至超強颱風級別，並靠近浙江東北附近海域，最大風力有16級；雖然預計颱風不會登陸浙江，但由於環流龐大，影響範圍廣，或會造成大風和暴雨，華東甚至東北等地都將受影響。

浙江將颱風應急響應提升至二級，超過1.1萬艘海上作業漁船歸港避風。全省轉移超過30萬人，不少居民都被安置到臨時避災安全中心。寧波市奉化區溪口鎮石門村幹部毛春燕說：「我們村裏一共有369位村民轉移下來，其中我們有39個人到了這個點。現在我們已經把生活物資、這些他們需要的生活用品，都已經準備齊全了。」

寧波、舟山和溫州等地，中學、小學和幼稚園周一宣布停課一日。其中在寧波有大雨，多個城區出現積水，當局派員到場清理。

江蘇啟動防颱風四級應急響應和海區大風橙色預警，多區出現11至12級陣風。上海有沿江景區受颱風影響，要撤離在場遊客。當局對臨港地區超過330個地盤、近6萬名施工人員實施撤離安置，又在沿海道路加設關卡，管控車流人流。

在台灣，雖然軒嵐諾已逐漸遠離，但影響仍然持續。新北淡水區周日晚有大樹被吹倒在路中心，堵塞附近3條車道，當局臨時實施交通管制，並派員到場疏導行車。

而在烏來、瑞芳和桃園，受暴雨影響令水位暴漲，水庫到達警戒水位，蓄水量超過九成，當局要緊急往下游排洪。