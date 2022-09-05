四川甘孜州6.8級地震釀至少7死　有大廈猛烈搖晃甚至傾斜

【有線新聞】四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，震源深度16公里，已造成至少7人死亡，多人受傷。成都、雅安等多地都有震感，有大廈出現猛烈搖晃甚至傾斜。

「我現在所在的位置，是瀘定縣大壩村318國道附近。目前發生山體滑坡，堵塞了道路，無法行進。」不單是這處，四川有多條道路都出現落石和山泥傾瀉，導致道路中斷。

地震部門通報，四川甘孜州瀘定縣下午12時52分發生6.8級地震，震源深度16公里，震央位於海螺溝冰川森林公園。當地多個鎮通訊網絡中斷，其中震央附近的磨西鎮受損情況較嚴重。有當地民眾拍攝到，路邊有商舖外牆建築物倒塌，鐵架、瓦礫等散落一地，有民眾腿部疑被壓傷。有當地超市在地震後，大批貨物從貨架跌落地上，更有不少酒樽跌碎，酒水灑滿地面，一片狼藉。

事發後，應急管理部立即啟動國家地震應急3級響應，並派員到場搜救。救援人員表示有人受傷：「目前的話還是有點嚴重，就一個塌方，兩個人受了點輕傷，(在)牛背山。另外一個是房子垮了，有一個人好像是被壓在下面了，還有一個是停車的時候，被車子壓傷了。」

成都、雅安等多個城市都有震感。從多名成都市民拍攝的片段都見到，天花板的燈飾猛烈搖晃，有人家中魚缸的水因震感強烈而溢出，更有魚掉到地上。有住宅在地震期間猛烈搖晃，亦有大廈在地震後出現裂痕。成都溫江區有住宅大廈疑因地震而傾側，倚在另一座大廈的樓身。

除了四川，重慶、陝西西安和洛陽等地，都有市民表示有強烈震感。當地鐵路部門啟動應急預案，緊急封鎖有震感的區段線路。