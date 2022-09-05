調查報告：西北工業大學網絡攻擊來自美國政府

【有線新聞】中國當局指美國國家安全局轄下機構多年來對中國的目標，實施上萬次惡意網絡攻擊，竊取了大量高價值的數據。外交部強烈譴責，指美方行徑嚴重危害國家安全。

位於西安的西北工業大學是直屬工業和信息化部的「國防七校」之一，是一間同時發展航空、航天、航海工程教育和科學研究為特色的全國重點大學。西安警方今年4月接報，稱大學的信息系統遭受網絡攻擊。西北工業大學信息中心主任宋強表示：「近期我校系統發現木馬程序企圖非法獲取權限，這給我們學校的正常工作和生活秩序造成了重大的風險隱患。」

西安市公安機關高度重視，組織警方和網絡安全專家聯合調查，而國家計算機病毒應急處理中心和360公司組成團隊參與技術分析，並於星期一發表調查報告。團隊先後從大學的信息系統和上網終端提取到多款木馬樣本，加上部分歐洲和南亞國家支持下，全面還原了攻擊狀況和技術特徵，初步查明是來自美國國家安全局轄下的特定入侵行動辦公室。調查又發現，辦公室近年來對中國網絡目標實施了上萬次的惡意攻擊，控制了數以萬計網絡設備，包括路由器、防火牆等，竊取了超過140GB的高價值數據。

調查指有13名人員在美國境內對中國直接發起網絡攻擊，利用41種網絡攻擊武器，目標是中國各行業龍頭企業、政府、大學、醫療和科研等機構，還利用網絡平台和設備，長期對中國內地的手機用戶進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的簡訊內容，並進行無線定位。而為了掩飾網絡攻擊，跟美國電信商簽訂了60多份合同和170多份電子文件。

在北京，外交部表示調查報告揭露美國政府對中國網絡攻擊的又一實例，發言人毛寧表示：「美方的行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全，中方對此強烈譴責，我們要求美方作出解釋，並立即停止不法行為。作為擁有最強大網絡技術實力的國家，美國應該立即停止利用自身優勢，對他國進行竊密和攻擊。」毛寧表示，美國應該以負責任的態度參與全球網絡空間治理，為維護網絡安全發揮建設性的作用。