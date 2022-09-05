內地當局指經濟處於企穩回升　妥善運用金融工具保持經濟進一步穩固

【有線新聞】國家財政部、發改委及人行等部委表示，內地經濟正處於企穩回升，會妥善運用好政策性金融工具，保持下半年經濟進一步穩固。人行強調，人民幣匯率雙向波動屬於常態，不認為人民幣全面貶值。

國務院早前提出，再增撥3000億人民幣以上的政策性開發性金融工具額度，同時要求用好5000多億元專項債地方結存的限額。發改委說，目前內地經濟正處於回升窗口，首階段穩經濟33項一籃子政策效果已逐步浮現，未來爭取盡快落地。國家發展改革委副秘書長楊蔭凱表示：「我委推動建立了，推進有效投資重要項目協調機制，採取由發改委牽頭一共18個部門聯合辦公、並聯作業的高效運轉方式，切實提高項目的要素保障力度。目前首批3000億元政策性開發性金融工具額度已全部完成投放，正加快形成實物工作量，下一步我們將繼續發揮協調機制的作用，推動新增額度能夠盡快落實落地。」

發改委又稱，額外增撥的3000億元政策性額度會用於專項債的備用項目，並爭取第三季盡快動工。而商務部指，會重點支援新一批重點行業，包括促進新能源汽車出口，提升跨境電商平台，同時亦會加強綠色家電等消費，幫助餐飲、住宿等行業。

至於近期人民幣兌美元匯價出現貶值，人民銀行說匯率主要受美國加碼貨幣政策調整影響，不認為人民幣全面貶值。人民銀行副行長劉國強表示：「人民幣也貶值了8%左右，但是和其他非美元貨幣相比，貶值幅度是最小的，例如1至8月歐元貶值12%，英鎊貶值了14%，日圓貶值了17%，應該說人民幣除了對美元貶值以外，對非美元貨幣都是升值的，而不是說對SDR(特別提款權)籃子其他貨幣也是貶值的。」劉國強又說，中國的外匯市場及跨境資金運作正常，雖然人民幣匯率短期內有波動，但長遠而言發展仍然穩定。