四川甘孜州6.8級地震釀65死　震央磨西鎮兩酒店倒塌多人被埋

【有線新聞】四川甘孜州瀘定縣6.8級地震，已造成至少65死，近250人受傷。震央磨西鎮海螺溝有兩間酒店倒塌，多人被埋。地震引發的山泥傾瀉亦導致河水斷流，並形成堰塞湖。當局至今已安置5萬多人到安全地方。

地震發生後，震央甘孜州瀘定縣磨西鎮海螺溝對外交通受阻，水、電、通訊亦一度中斷。有當地酒店職員表示，附近多間酒店受損，最少有兩間倒塌：「現在磨西鎮從瀘定方向過來的道路是不通的。建築這邊有部分垮塌，然後那個酒店的建築，也有不同程度的一個受損的情況。然後垮塌的話，有兩個酒店，它是直接基本上全沒了。」

救援人員合力從瓦礫中救出多名傷者，並抬上救護車前往醫院救治。其中一間酒店的底層結構損毀嚴重，樓身向鄰近一間酒店傾側。其中一名傷者的丈夫表示，妻子所住的酒店出事後，連同職員合共4人被埋廢墟下，幸好妻子當時躲在桌子下，最終被救出送院，逃過一劫。

瀘定縣當局表示，當地多條村鎮大量房屋受損，部分地段山體滑坡情況嚴重，當地大渡河一級支流灣東河更因山體滑坡而斷流6小時，並造成堰塞湖。附近過千名村民受困，當局要派員協助疏散轉移。

瀘定縣常務副縣長謝旭說：「上面有堰塞湖，都在圍著灣東河，它不僅是河流斷流，地震造成山體垮塌，道路都中斷了。現在裏面的情況還比較嚴重，暫時(發現)人員有傷的，也有死亡的，也有的人已經轉移到安全地方去了。」

截至周二早上7時，當地共錄得10次3級或以上的餘震，最強一次達4.2級。甘孜州與鄰近的雅安市有超過5萬人，被疏散到臨時安置地點，當地逾4.3萬戶停電，3.5萬戶通訊中斷。

今次地震發生於周一中午，當局至今已動員解放軍和武警等6500人參與救援，並調動4架直升機及2架無人機，展開空中救援及災情偵查。