新北肢解案死者頭、手等消失　涉案兄長在台北落網

【有線新聞】台灣新北市發生肢解案。一名50多歲的男子被發現陳屍屋內，頭部及雙手等都不見了，死者同住70多歲的兄長，事發後一度不知所蹤，警方在台北將他拘捕。

死者部分軀體用白色膠袋包裹後，被人抬離住所；警方在現場拉起封鎖線，並在屋內蒐證。據了解，死者被發現陳屍在房間床底，只有身軀及已經腐爛的左腳，頭部、雙手及右腳都不見了。永和分局偵查隊長李志祥表示：「死者失聯已經一周，請鑑識中心到現場來比對他的身份，有鎖定一名關係人。」

有閉路電視畫面影到，懷疑是死者兄長，連日來戴上漁夫帽及口罩，多次拉著行李箱離開住所。另有鄰居表示，死者兄長曾經問過很奇怪的問題，「(哥哥)兩三天前有問兩次，他問我說垃圾車甚麼時候(來)，行李箱他每次出門都有，出門回來都有。」

據了解，54歲死者在家中排行第六，與73歲長兄同住，兩人曾因金錢問題發生爭執及對簿公堂。有鄰居說：「一個星期前(吵架)，平常都有看到，無緣無故這樣，兄弟就這樣吵架。」另有鄰居表示：「他(死者哥哥)本來就怪怪的，他不跟我們講話啊，本來是媽媽跟他們住，媽媽走了(離世)就剩兩兄弟。」

有法醫認為兇手殺人後，來不及毀屍滅跡。法醫高大成說：「殺人後等了大約4、5個小時才分屍，所以血都在身體裏，(血)都滯留在身體裏面，所以流出來的血沒有很多。」

警方表示，死者一星期前曾經相約女友人見面，但之後失去聯絡。女友人周一報案，警員破門而入揭發兇案，初步估計死者至少已經死去5天。由於現場沒有大量血跡，不排除非案發的第一現場，但在屋內發現6把懷疑兇刀。