立體展現！雕刻版《清明上河圖》亮相

【有線新聞】《清明上河圖》這幅宋朝名畫，相信不少人都有一定認知，但如果將這幅作品內容以雕刻方式呈現，效果又會是如何的呢？

河畔的房屋、木船、橋上人來人往擠得水洩不通的市集，還有牛車，數之不盡的樹木。這幅木雕版的《清明上河圖》，最近在第二屆中國工藝美術博覽會亮相，成為全場的焦點。

有入場的參觀市民說：「清明上河圖裏面有1000多個人物嘛，以前算是中國，這種繪畫產品裏面，算是人物最多的一個了，然後像這個的話，覺得挺好的，就是它裏面這種細節動人，雕得它能夠把那些原畫裏的，人物的動態、神態，還有生活場景，還原得非常的好。」

將千古名畫用木雕的方式呈現，感覺又如何呢？該市民續說：「它在平面的木頭上面，雕製更立體的感覺，而且它的空間透視，這些東西它都表現出來了，所以今天看這組是蠻震撼的。」

這幅木雕版《清明上河圖》長13.8米、闊0.9米、厚0.1米，運用「東潮木雕藝術流派」獨特技法，將人物、牲畜、房屋、河流、木船和樹木等一事一物，都細膩刻劃在楠木上面。

在天津近日亦有一幅大型壁畫展出，同樣吸引了不少人注意。這幅《天后聖跡圖》壁畫長32.3米、高2.8米，是內地著名畫家蔡長奎歷時4年繪製，他運用了工筆重彩的手法，將媽祖生前治病送藥、巡海護漁、捨身救人等故事場景生動地描繪出來。