四川地震｜當局出無人機及衛星救災　大熊貓逃難攝入鏡頭

【有線新聞】四川甘孜州瀘定縣地震災情嚴重，當局出動無人機及緊急調動衛星，以掌握災區最新情況。氣象部門預計，未來3日瀘定縣會有陣雨，要加強防範山泥傾瀉、泥石流等，或令拯救行動更加困難。

四川甘孜州6.8級地震，造成過萬幢民房和建築物倒塌和受損。由於災區位處偏遠山區，大大增加了救援難度。當局周一出動翼龍-2H應急救災型無人機飛往瀘定縣，執行勘查和應急通信保障等工作，實時將現場災情畫面回傳，輔助指揮中心調度。

而西安衛星測控中心同日下午，亦緊急調動高分三號衛星，第一時間接收災區遙感影像，協助相關部門對災情展開分析和評估。

目前氣象部門預計，未來數日瀘定縣有陣雨，在星期四雨勢也會增強，呼籲要加強防範包括山泥傾瀉、泥石流等災害，估計這些情況，或令拯救行動變得更加困難。

今次震央所在的海螺溝冰川森林公園，距離瀘定縣縣城39公里，位於七千多米高的貢嘎山東面，入口處就在磨西鎮，內有大片原始森林和雪山，更有低海拔的冰川，被譽為中國的阿爾卑斯山，每逢假期都吸引不少遊客。不過近期受四川疫情影響，遊客明顯減少，否則傷亡數字可能會更高。

而在距離災區超過200公里外的「中國大熊貓保護研究中心」就拍攝到，當時正休息的大熊貓感受到地震後，馬上奔跑逃難。中心事後表示，目前工作人員及大熊貓均平安。