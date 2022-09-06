新北永和區4年3宗肢解案　專家憂現「模仿效應」

【有線新聞】新北市永和區的肢解案，是當地四年內第三宗同類案件。有專家擔心，或會產生「模仿效應」。

永和區周一發生懷疑兄長殺死幼弟後肢解案，死者多名家屬周二下午到殯儀館協助調查，法醫亦到場進行驗屍。今次是該區四年內，發生的第三宗同類案件。

去年12月，一具只有軀體的屍骸在永和瓦窯溝漂浮。警方事後拘捕死者的兒子，他供稱父親經常向家人要錢，又辱罵母親，於是將父親殺死後分屍，9天後棄屍瓦窯溝，他一審被判19年有期徒刑。

2018年8月，一具屍首分離的屍體被丟棄在永和河濱公園。警方調查後證實，死者為一名加拿大籍男教師，過去是一名大麻供應商，後來向警方提供毒品線報後，惹來殺身之禍。事後警方拘捕一名非裔男子，以及一名協助購買兇器的男子，但疑兇潛逃離開台灣，在菲律賓落網，送返台灣後被判無期徒刑。

有專家表示，接連發生肢解案，或會產生「模仿效應」，「非常有可能模仿(殺人分屍)，讓大家來群起效尤，那非常可怕，尤其是現在有新進幫眾年輕的大哥，也會叫他們多去參考社會案件。」

有住在永和區的居民形容，事件令人心惶惶，希望當局加強執法，避免類似案件再發生。