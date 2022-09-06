廣州興起飛碟運動　將建成2萬平方米飛碟公園

【有線新聞】近年內地興起飛碟運動，吸引不少年輕人參與。近年藉著社交平台推廣，大家小時候玩的飛碟已搖身一變，成為內地年輕人流行的飛盤運動。只需要一塊直徑8.75英寸標準飛盤，不需要特別裝備和場地要求，在各自隊伍的得分區內接到飛盤即可得分。

有場地每星期都會舉辦18場比賽，幾乎每一場都有超過40人參加。教練指因為這項運動沒有身體接觸，而且較靈活，近年都有越來越多女孩參加。四個月前開始接觸飛盤的Vivienne在這裏試識了不少新朋友。一向有做運動的她，愈玩愈覺得飛盤這項運動並非想像般簡單，「其實都很具挑戰性，以及你要找到自己場上每一個得分點，在隊伍中的位置，所有神經都在運動。」

雖然飛盤近期在內地爆紅，不過相較海外仍然有不少差距。有教練表示：「歐美的普及度比較高，校園內已經形成了傳統，包括俱樂部也會比較多。以及會有一些職業聯賽，會有比較高水平的帶動。」

俱樂部創辦人Younger是目前內地少有，全職從事飛盤教學的玩家。一方面為見證飛盤由小眾變得流行而感到欣慰，不過對於如同雨後春筍般冒出的俱樂部，亦有一些憂慮，「其實現在無論在廣州或者全國的市場，現階段都會有一些魚龍混雜的情況。一方面是教練的資質，是否有教練的經驗？有些人可能自己玩了幾次就去教學。另外一方面是場地的限制，運動的場所相對會較少。」

面積達到2萬平方米，廣州巿首個的飛盤公園將於今年9月啟用。國家體育總局早前亦宣布，首屆中國飛盤聯賽計劃在今年下半年展開，預計飛盤這項運動於未來仍有很大的發展空間。