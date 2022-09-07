內地初中日語教材插圖現「731」　惹聯想侵華日軍部隊　網民批動機不良促徹查

【有線新聞】內地再有教材內容引發爭議。隸屬內地教育部的人民教育出版社，出版的一本初中日語教科書插圖出現「7」、「3」和「1」等數字。大批網民不滿這些內容，令人聯想起侵華日軍惡行。

就是這一本由人民教育出版社印製給初中學生使用、叫做「九年級日語全一冊」的日語教材，書中這一條要學生聆聽完錄音作答的題目，其中一張插圖內出現幾個打籃球的學生；而當中3人所穿的運動背心上，從左至右竟然分別印有「7」、「3」和「1」的阿拉伯數字，引發大批內地網民不滿，稱這些數字出現在同一個場合，很容易令人聯想起日軍侵華期間惡名昭彰的731部隊。

有網民就發現，這本教材的8名主要編寫人員中，從名字看有3人疑為日本人，懷疑他們動機不良，促請有關部門徹查事件。有中學日語教師接受內媒訪問時表示，一般情況下外語教材都會請外國專家參與編寫和審校，以保證教材質素；又稱雖然參與編寫的人員未必有意為之，但這些數字出現在日語教材中，對中國人而言無疑太敏感，應該盡量避免。

731部隊是1933年由侵華日軍設立，曾犯下細菌戰、人體實驗等戰爭罪行。位於黑龍江哈爾濱的731舊址，是史上規模最大的細菌武器研究、實驗及製造的基地，也是日軍侵華期間留存的近代重要歷史遺蹟。

人教社出版的教科書內容近年一直惹起爭議。今年5月，這本小學數學教科書的插圖內，多個人物神情奇怪曖昧，引起大批師生不滿。教育部其後介入調查，包括社長和總編輯等27人被問責，教科書的插圖亦要重繪。