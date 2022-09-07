新北肢解案死者殘肢被丟垃圾車　疑兇：他欠錢不還

【有線新聞】台灣新北市永和區殺人肢解案，疑兇落網後聲稱因為弟弟欠錢不還，又遭對方欺負，於是將他殺死後肢解。警方依殺人罪等，將他移送新北地檢署。

「(他欺負你喔，對他欺負)，(又怎麼欺負你了)，他欠錢不還！」73歲疑兇周二下午在台北被捕，他涉嫌殺害並肢解54歲的弟弟。

閉路電視畫面見到，戴上漁夫帽及口罩、拖著紅色行李箱的疑兇，周一多次出現在住所附近；兇案被揭發後，他乘車逃往台北，最後遭警員圍捕歸案。

台灣媒體報道，疑兇懷疑在上星期四趁弟弟熟睡時將他殺死，翌日分屍後，分兩次將殘肢丟進垃圾車內。到星期一警方破門入屋才揭發兇案，當時死者屍體只剩軀體及左腳。警方在屋內搜證，檢走一批證物，包括6把刀，其中4把是新刀，又在刀具驗出血跡反應。

報道又指，死者是9兄弟姊妹中排行最小，長期獲家人經濟援助，而疑兇是長兄，兩人多年來住在一起，多次因瑣事及金錢問題爭執。該區里長說：「(死者)狀況其實不是很好，所以之前也有給他一些關懷或是慰問，確實在我們的關懷名單裏面。在去年端午節、過年，還有包括後來找我開，就是比較急需幫助的證明單據。」

警方初步研判，疑兇因為不滿死者長期借錢不還而心生怨恨，但具體動機仍有待釐清，並依殺人罪及毀損屍體罪，將他移送新北地檢署。