市監局出手杜絕「天價月餅」 仍有店舖取巧違規銷售

【有線新聞】國家市監局上月中公布一系列有關月餅售價及包裝的規定，在北京巿面上見到的月餅表面上附合規格，但追問之下發現仍有店舖出售違規月餅。

為打擊每年都出現的天價月餅，今年內地當局規定不論甚麼月餅，售價都不可超過500元人民幣。更不可以用禮盒形式，將月餅與其他商品一併出售以提高售價，亦規定生產商減少包裝不可使用貴金屬、紅木等貴重材料，包裝紙亦不可多於3層減少浪費。我們去多間出售月餅的店舖看過，較貴的月餅價錢都是498至499元，剛好稍低於政府規定，店員更指以往價格較貴的月餅今年都降了價：「這挺好的、今年月餅價格不高，以前都挺貴、好幾百元。(記者 ：這個以前是多少？)去年是600、700元，今年國家只能做到500元，這個才499元。」

另一店舖的店員更強調沒有售賣天價月餅：「咱們家的月餅都是純月餅，沒有像別人家可能裏面有酒各樣首飾之類，我們家沒有。」不過在我們多次追問下，店員說也有出售500元以上的月餅，但礙於規定不便展示出來：「價格我幫你問了一下，這個稍微有一點點比你的偏貴，可能超出你的預算。(記者：這個價格多少？)600多元。」

亦仍有連鎖甜品店推出中秋禮盒，價錢由599元至1699元不等，產品賣相相當似月餅，不過產品中文名稱就臨時用貼紙覆蓋改稱「糕點」，但英文仍用上「Mooncake」。售貨員說這些「糕點」的款式都是與過往差不多，只是今年有規管所以改名。月餅的價錢及包裝受到規限，北京市民均認同有關做法。同時，北京市監局又在66間月餅零售商及生產商，抽樣檢驗203批月餅的添加劑、微生物等含量，發現全部月餅符合規格可放心食用。