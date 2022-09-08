台網絡主播連千毅涉賣NFT代幣騙財被捕　警檢獲大批冒牌名錶鑽飾

【有線新聞】在網上拍賣名錶及鑽飾而聞名的台灣網絡主播連千毅，涉嫌販賣NFT代幣騙財被捕，同時警方在他的寓所，檢獲大批冒牌名錶和鑽飾。

「連千毅啊，看到你氣急敗壞、惱羞成怒的樣子，我就放心啦。勾惡影片裏的受害者，的確是連千毅的前員工，還有前直播主，而且連千毅完全不敢正面回應他們的指控。」這個叫「勾起你心中的惡」的網紅，早前拍了這段片，揭發連千毅涉嫌用詐騙手法售賣NFT產品，在台灣掀起很大迴響。

不久後另一台灣網紅「Mini蝶」就在社交網發文稱，自己光顧連千毅購買其NFT產品後，產品迅即下架，她支付的金錢也無法收回，懷疑對方已挾帶私逃。起初連千毅分別在社交網和直播平台稱，NFT會重新上架，但隨著後來事件不了了之，「Mini蝶」最終在社交網發文稱，已報警處理。

當地警方周二採取行動以涉嫌欺詐、洗黑錢等罪，逮捕連千毅和另外3名男子，移送新北地檢署，四人分別繳交保證金後獲釋。

據說連千毅等人在網上直播售賣NFT產品，聲稱買夠6個就可換取市值36萬新台幣的鑽戒，更附送新款智能手機。警方之後前往連千毅住所，檢獲到大批名錶和鑽飾，發現全部都是冒牌貨，每件價值都不過百元新台幣，就連新款手機都只是模型。

現年36歲、原名連健任的連千毅，近年因在網上平台以拍賣名錶和鑽飾而出名，但過去就已有不少網民質疑貨品的來歷；又稱連千毅本身有黑道背景，多次捲入多宗暴力追債、恐嚇勒索和妨害他人自由等刑事案，他更在2018年干犯恐嚇罪入獄60日。