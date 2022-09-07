四川地震死亡人數增至74人　防疫措施受質疑

【有線新聞】四川甘孜州6.8級地震，死亡人數增至74人，還有270多人受傷，35人失蹤，而當局的疫情防控措施備受質疑。

星期一發生地震後，震央瀘定縣磨西鎮一間酒店倒塌，女員工羅曉敏埋在瓦礫堆中，四小時後終於獲救，目前情況穩定。她憶述當時情況：「我在我的辦公室，空間比較狹小，來不及跑，只聽到聲音，樓就直接塌下來了。」消防救援大隊初級專業技術幹部劉江說：「被困人員的位置，她是位於2樓的辦公室，我們先是用手動破拆工具組破拆了3樓的水泥樓板，先是破拆打出一條縫，再用液壓剪將水泥鋼筋剪斷，然後一塊一塊把3樓的水泥樓板搬出。」當時困在酒店的共有4 人，羅小姐和另外2 人獲救，1人遇難。

地震後當局出動解放軍、武警和消防等6500多人救災，不過甘孜州衛健委星期二在微信公眾號一則由當地疫情應急指揮部發布的公告就引起熱議。公告其中一條提到，為了做好疫情防控，對遭受災情的瀘定縣、海螺溝實施臨時管控，救援人員在批准進入前，須持24小時內核酸檢測陰性報告、健康碼「綠碼」和無風險城市旅居史，並且要在管控區入口處接受檢測。不少網民質疑，地震後是否應該把握黃金時間救人，而不是去做核酸檢測。