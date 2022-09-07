鄱陽湖水位退至8米以下　湖灘現江豚屍體疑擱淺亡

【有線新聞】中國最大淡水湖鄱陽湖進入極枯水期，水位退至8米以下，打破歷來同期最低水位紀錄，更可能影響了棲息當地的江豚。

早前多地遭遇旱情，鄱陽湖上月初，水位進入12米以下枯水期，不足兩個星期，水位再跌到10米以下，位處湖中的千年石島「落星墩」，就連底座都展露無遺。

到了周二，星子水文站的水位更退至7.99米，刷新進入極枯水期最早紀錄，更有機會打破2004年創下最低水位的紀錄。鄱陽湖水文水資源監測中心工作人員黃曉表示：「7月以來，長江中上游來水較同期偏少四成左右，星子站歷史最低水位7.11米，出現時間是2004年2月4日，那麽今年如果持續這個情況的話高溫少雨，極有可能突破7.11米這個歷史最低水位。」

有遊客說：「朋友介紹的，這裏有朋友說這個是幾十年難得看到的，就是太熱了，風景是難得一遇。」

鄱陽湖進入極枯水期不僅影響航運，生活在洞庭湖及鄱陽湖一帶的國家一級保護動物江豚，以往不時會見到牠們躍出湖面嬉戲，但最近接連傳出有江豚擱淺死亡。上星期六便有一條已經死亡的江豚，在江西鄱陽湖北岸湖灘被發現。

雖然暫時未確定江豚的死亡與鄱陽湖的乾旱有關，但鄱陽湖已經啟動，對水生生物資源監測。