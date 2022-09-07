內地來港升學人數升　內地生：想在港體驗工作文化　中介料疫下多國收緊學生簽證

【有線新聞】內地每年都有不少學生出外升學，疫情下到歐美的人少了，反而更多人選擇到香港。

今年剛剛本科畢業，來自廣州的林同學，新學年決定到香港修讀與影視相關的碩士課程。她表示：「我本人偏向想在香港體驗一下工作文化以及氛圍。長遠來說我覺得留在香港或是回去大灣區發展，都是一個不錯的選擇。」

她指留意到今年內地學生的比例較多，競爭也比往年激烈，「我們班的情況是陸生比港生多很多，大部分可能都是大陸的同學。可能是因為疫情，很多人就不想去國外，怕突然有什麼事情沒辦法很快回來，所以會留在香港這個相對較近的地方。」

目前香港有六所大學會在內地自主招生。有統計就顯示今個學年多間院校收到內地生申請人數，也按年上升超過五成。反映香港再次成為不少內地學生出外升學的首選。有廣州的留學中介指，前兩年香港因為社會運動，令不少內地生卻步。但隨著社會氣氛緩和，加上疫情下出國變得更困難，多國亦收緊簽發學生簽證。有不少原本打算到歐美升讀的學生，亦都轉而選擇香港。留學中介表示：「國安法、疫情雙重的加持下，會令香港現在的申請率激增，已經低到谷底突然爆發，你看不到一個高峰點在哪裏。在英國讀書也好、澳洲讀書也好、加拿大讀書也好，他們哪怕讀完了一個本科，但是在未來就業方向，就業機會也不是很好。」他估計未來幾年到香港或澳門讀書內地生會持續增加。