貴州貴陽今輪逾300宗陽性　封控居民斥物資不均：三四天沒飯吃

【有線新聞】內地周三新增1334宗新型肺炎本地個案。貴州貴陽此輪累計超300宗個案，市內多區實施靜默管理。有居民投訴物資分配不均，三四天都沒有飯吃。

貴陽市內多區實施靜默管理，有部分受影響居民不滿生活物資供應不足。網傳圖片所見，這個位於南明區的花果園小區，有居民向業主群組求助，希望附近住戶可捐贈剩餘糧食，給他們充飢；更有多名住戶聲稱

已困在家中3到4日，期間都沒有飯吃。

「這個是針對我這邊，有名單經過篩選，而且平時是支持工作的，不是跟物業對著幹的。」同樣是在花果園小區，這個身穿防護衣物的小區人員就聲稱，物資都是優先分派給平時和他們比較合作的住戶。有居民質疑，若該批物資是由政府採購的話，小區這樣做明顯違法。

「（請問你們東西是在哪裏買的?）這不是我們買的，是人家在網上訂的。（網上訂你們給他送的?）哎，那是因為我們正好過來辦事，就幫人家帶，曉得不?」南明區這兩名穿制服的市監局職員，被揭發在工作時間駕駛公家車為朋友送物資，結果分別遭市監局停職和作出嚴厲批評。

貴陽市防疫部門通報稱，此輪疫情篩查到301宗陽性個案，較前一天多了115例，形容疫情非常嚴峻。

內地周三新增1334宗新型肺炎本地個案，除了貴州新增的20宗病例，西藏佔最多，有406宗，四川、黑龍江和內蒙古都有過百宗病例。廣東的39宗新增個案，25宗來自深圳，廣州和江門各有4宗。北京再多10宗病例，學校群組由大學擴展至中學，兩宗在中央民族大學附屬中學的個案，都是在隔離管控中發現。