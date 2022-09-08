內地展開打撈水下清朝古船　料年底「上水」

【有線新聞】內地歷來最大規模的古船打撈工作，在周二正式展開，目標是將沉沒水底約150年的清朝貿易商船打撈出水，預計年底這艘古船便能重見天日。

沉睡在上海崇明橫沙島東北部北港航道水下的清朝古船，在2015年被發現，隨後就用了考古編號「長江口二號」作稱呼。

那麼專家如何鑑定水下的是約150年的清朝的商船呢？上海市文物保護研究中心副主任翟楊表示：「這是一件景德鎮窯的綠釉杯，它最有價值的，對二號古船的意義是它的外底，用這個矾紅彩書了「同治年製」四字的方框的這個篆書款。」這個綠釉杯是早期從古船打撈出水600多件文物之一，亦是判斷古船年代一個重要的依據。

為了令古船得以重見天日，打撈船「大力號」便負起了這個重任。古船整體遷移工程項目經理胡建表示：「兩塊端板和縱樑，整個叫端板組合體的組裝，偏差在5毫米之內，縱樑與端裝也是要垂直，它整個就是框架形式的，必須要很正，也是為了保證我們古船的完好性，把它和周邊的泥，散落的文物一起整體撈起來。」

要打撈起長約38米、寬約8米，埋藏在海床下5.5米的古船，「大力號」先要在古船周邊放下22根巨型弧形樑，組成一個巨大的半圓柱沉箱後，將總重量達一萬噸的古船、泥沙及海水，「滴水不漏」提升上水，再嵌入工程船「奮力輪」中部，然後運送到楊浦上海船廠百年舊址，展開進一步的考古工作。

前期籌備工作準備就緒之後，「大力號」周二停泊碼頭起航前往遺址現場，正式展開這次打撈體積最大、保存最完整，船載文物數量巨大的木質商船。預期整個打撈工作需要2至3個月，而按照計劃，黃浦江畔將會興建一座古船博物館，安置這艘清朝古船。