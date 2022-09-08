廣西柳州有家長拒湊錢向老師送禮被勸退出群組　教育局介入調查

【有線新聞】周六是內地教師節，不少人都會趁此佳節向老師送禮道謝；但在廣西柳州，有家長因拒絕向家長團體湊錢送禮，結果被勸退出群組，當地教育局已介入調查。

內地教師節前夕，國家主席習近平周三向北京師範大學「優師計劃」師範學生回信，勉勵他們要成為令人滿意的好教師，又向全國教師致以節日祝福。

想感謝老師的，還有一班家長，但方式就未必人人認同。廣西柳州一間學校的家長，早前在通信群組中收到通告，表示為向老師表達謝意，購買護膚品禮盒送給老師，由3名家長代表負責購買，費用是760元人民幣，由全班56名家長分攤，平均每人要付約40元人民幣。

有家長表示不想參與，怎料管理員回應說，群組需要團結一致，既然有家長看法與大家不一樣，就無必要留在群組內，建議該名家長退群。

事件在網上引起很大迴響，官媒《人民日報》旗下帳號俠客島更發表評論文章，直斥群組管理員做法離譜，認為對老師的祝福若被物化，會貶低教育事業。而當地教育局已就事件展開調查。

另外，吉林長春一間食品公司周三發表一篇廣告，提到「教師節不知道送甚麼?」和「教師節限定蛋糕」等字句，藉此推銷旗下的月餅和蛋糕，被質疑是鼓吹送禮風氣。

食品公司市場部職員解釋：「這個我們的起點是甚麼呢?是恩師。不是說現在小孩子上個學，給老師送禮，沒有這個引導的意思。」公司強調，送禮不是強迫行為，建議網民不要過分解讀。