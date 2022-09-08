內地學生來港升學　大學附近租盤成搶手貨　租金較去年升兩三成

【有線新聞】多間本地大學今年都多收了內地學生，連帶大學附近租盤都變得搶手，租金較去年貴了兩三成。

由廣州來港，在浸大讀碩士的林同學，由於學校宿舍不多，因此她早在來港前已透過網上應用程式找房子。然後透過視像看房，再由親戚替她和合租的兩位同學實地考察兼且簽約。最後租了位於深水埗的三房單位，她表示過程都非常順利，「這邊的租金是月租2萬元，我們大概會租1年。因為我知道香港簽約時1年生約1年死約，如果租不夠1年會比較麻煩，所以最後就覺得租1年會比較方便。」

而由於很多內地學生沒有香港的入息證明，業主都會要求他們一次過付一年租金。林同學表示業主亦有同樣要求，最終她選擇了季付，較月付租金每月便宜500元。

有地產中介表示，由於幾間大學都在東鐡沿線，所以新界區的租盤都比較受歡迎。以沙田第一城為例，租金就貴了兩三成。中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示：「去年可能因為少了很多內地學生來香港租樓，沒有來香港讀書。那時候的租金大約$11,000至$12,000。今年內地學生來港搶租盤，他們搶到例如高層一個的327呎單位，租金可能達到$15,500，相對去年來說租金可能多了$3000。」

根據中原地產沙田第一城分店的數據，上個月120宗的租務成交當中，超過一半租客都是內地學生。