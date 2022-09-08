美議員再訪台　解放軍片段帶出不容分裂信息

【有線新聞】美國再有國會議員到訪台灣，中方表示強烈不滿和堅決反對。被視為攻台主力的解放軍部隊則發放演練片段，表明不容分裂行徑。

台海局勢緊張之際，央視軍事播出解放軍第73集團軍演練片段，當中包括搶灘登陸。「同志們，我們要把模擬訓練當成實戰訓練」，片段見到部隊的模擬訓練室，提到他們引入擴增實境、虛擬實境和兵棋系統等技術建立數碼練兵場。

第73集團軍被視為攻台主力之一，片段見到佔據119高地的字句，過往有台灣分析認為119高地可能是指馬祖東莒島的最高點。片中部隊的演練出動了無人直升機，以及好似蜜蜂群般的大量無人機支援。

第73集團軍某旅合成營營長陳松表示：「做為鎮守東南的兩棲刀尖，我們隨時都面對著戰爭，面對著強敵，甚至面對著犧牲，但我始終相信，沒有任何困難能夠壓垮我們，沒有任何勢力能夠分裂我們，沒有任何敵人能夠擊敗我們。」

而台灣軍方星期一起一連四日在屏東舉行演練，出動阿帕奇攻擊直升機、經國號戰機、坦克和裝甲車等裝備。自從美國眾議院議長佩洛西上月初訪問台灣之後，解放軍在台灣周邊持續進行演習訓練和軍事行動，美國上星期五宣布批准向台灣售賣超過11億美元的武器，包括60枚魚叉反艦導彈和100枚響尾蛇短程空對空導彈，再次引起北京不滿，要求立即撤銷軍售。

蔡英文星期四會見到訪的美國國會跨黨派訪問團時表示，感謝對方在解放軍軍演後訪台，強調台灣不會屈服於脅逼之下。8人訪問團由眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席墨菲率領，是佩洛西訪台以來第6個到台灣的美國訪問團。

在北京，外交部指美國國會有議員竄訪台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止與台灣開展官方往來，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。