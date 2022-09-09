新疆伊犁靜默管理逾月　居民：物資供應缺、隔離設施差、發病求助難

【有線新聞】內地周四新增1292宗新型肺炎本地個案。新疆伊犁自上月起實施靜默管理至今逾月，但不少居民投訴物資供應不足，隔離設施環境差。有居民家中多名幼童持續發高燒，但一直求助無門。

「冰箱裏面東西，吃的肉，那麼多肉，吃的饃饃，全部溜掉(吃光)了。我們吃啥呢?我們喝啥呢?」這個住在伊犁的80歲老婦稱，當地實施靜默管理超過一個月，但有關部門物資供應不足，家中儲糧都已吃光，無奈之下只能拍片求助。

有當地居民亦反映靜默管理期間，家中五個小孩都持續發近40度的高燒。向當地防疫部門求助時，相關職員卻叫她直接向領導反映，又稱目前伊犁的醫療，已無暇處理她家的情況。

不過就算能夠求醫或接受隔離，情況也不見得理想。「你看孩子那受得了那種環境啊?(住的)又是帳篷，吃的又全是辣的，又沒有開水，全部喝涼水，喝了孩子就腹痛。環境差得一塌糊塗，你看這個地方不交叉感染嗎?」她指隔離點住了幾百人，病床之間幾乎沒有空間阻隔，部分人症狀非常明顯，令她覺得健康沒保障。

同樣是隔離，上海迪士尼酒店日前因出現疫情要封鎖，住客須在酒店房內接受隔離；但從住客上載的照片所見，無論是環境和飲食待遇，和伊犁相比，都是天壤之別。

內地周四新增1292宗新型肺炎本地個案，西藏佔最多，有367宗。黑龍江、內蒙古都有過百宗，廣東64宗病例，54宗在深圳發現。北京再多19宗。

中秋國慶假期臨近，國家衛健委推出多項防疫措施，包括旅客若乘坐飛機、高鐵和跨省長途客運等交通工具，須持有48小時核酸陰性證明；跨省流動人員抵達目的地後，須積極配合當地完成「落地檢」；又提倡民眾就地過節等。