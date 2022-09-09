內地野外長江鱘「假滅絕」　湖北淺灘再現身影　重慶有人疑釣獲

【有線新聞】早前被世界自然保護聯盟宣布已在野外滅絕的長江鱘，近日在湖北一處淺灘被發現。專家估計該條長江鱘，已經在野外存活了一段長時間。

這條在膠箱內的絕非尋常的魚，因為牠是極為珍稀的野外長江鱘。星期二有民眾在湖北團風縣羅霍洲一處淺灘發現牠擱淺，漁政人員到場檢查後未有發現傷痕，牠的體長有96厘米、重約4公斤，魚齡5至7歲。

專家根據牠的背鰭、側骨板數量及體形特徵等，判定是國家一級保護動物長江鱘。雖然不肯定牠是野生還是養殖後野放的，但牠的魚體骨板，比傳統養殖的長江鱘更鋒利，而且胸鰭及背鰭又非常完整，所以估計已在野外存活了一段長時間。

在確定牠健康後，漁政人員翌日將牠放歸野外。無獨有偶，重慶近日都有人釣獲疑似長江鱘後放生。

接連有長江鱘蹤跡再現，可謂意義重大。因為今年7月世界自然保護聯盟宣布，長江鱘已經在野外滅絕，即是有一段時間沒在野外出現。

長江鱘又叫達氏鱘，屬淡水魚，主要分布在金沙江下游及長江上游水域，牠和中華鱘及已滅絕的長江白鱘一樣，都是非常古老的物種，同被視為「水中國寶」。