中國首次發現月球新型礦物　命名「嫦娥石」

【有線新聞】中國首次在月球發現新型礦物並命名為「嫦娥石」，是世界上第3個在月球發現新礦物的國家。

國家航天局聯同國家原子能機構，周五在北京發布最新科研成果，表示中核集團核工業北京地質研究院，利用X射線衍射等一系列高新技術，在14萬個月球土壤樣本顆粒中，分離出一顆體積約10微米的單晶顆粒，相等於普通人頭髮直徑不足十分之一的大小。

從晶體結構分析，證實是一種新的礦物，屬磷酸鹽的一種，命名為「嫦娥石」，是人類在月球上發現的第六種新礦物。而中國成為繼美國和蘇聯後，第三個在月球發現新礦物的國家。

中國登月探測器「嫦娥五號」，2020年12月是由「長征五號」運載火箭搭載升空，登月後在月球表面鑽採樣本，同年12月17日攜帶著1.7公斤的月球樣本返回地球。

專家分析指，今次的發現為中國天體礦物學研究，帶來重大突破性成果。