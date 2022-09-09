內地食品漲價　北京市民購物意欲影響微、菜販嘆生意難做

【有線新聞】國家統計局公布，內地8月份的消費價格指數按年升2.5%，升幅較7月回落0.2個百分點，但食品價格就按年上升6.1%。臨近中秋假期，會否影響市民做節的預算呢？

內地上月受南方高溫天氣影響蔬菜供應，加上疫情及貨運困難等因素，直接帶動主要食品價格上升。據國家統計局公布的消費物價指數顯示，食品價格按年升6.1%；其中8月的豬肉價格更上升22.4%，但按月微升0.4%；至於水果及蔬菜方面，亦分別按年升16.3%及6%。

中秋、國慶假期將至，發改委早前要求各地，透過釋放豬肉儲備等穩定物價，但百物騰貴，首當其衝是消費者，會否影響他們購物意欲？

市民王女士說：「那你既然想吃，貴就貴唄。現在物價甚麼都高，能理解，很正常。」楊女士說：「對，我經常買嘛。就覺得那個菜比平常，以前的那個也不知道是物價(上升)，還是這個錢貶值了，反正就是貴了。水果明顯的、都基本上都(每斤)十塊錢以上感覺。」

受食品價格上升，受影響的還有零售。有街市檔販說，入貨價上升，又不能大幅加價，過去一個月都有蝕錢。街市菜販段女士說：「譬如說賣西紅柿(番茄)，(貨價)上浮挺高的。因為菜現在也少，西紅柿也少，而且質量沒有以前好了。(成本)多了差不多得30%以上，然後賣價也調不上去，因為一般人都已經接受以前的價格了，就突然上漲很快，但是人接受不了。它這個(成本)上漲的情況，是一個禮拜之前開始的，但是這之前是因為天氣熱，每年天氣熱的時候，生意都不太好做。」

菜販李先生說：「感覺到了，(入貨價)是貴了。這個一過節啊，它必須要貴的。你這個成本一高，你這個(售價)要稍微的往上漲點，要不漲的話，這個就出門就不行了，就賠錢了。」

除了食品價格上升之外，醫療、交通、教育、生活用品等七個類別的價格，亦較去年同期上升0.6%至4.9%。