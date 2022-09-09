中秋內地部分機票價格回落　旅客搭飛機賞月

【有線新聞】中秋節除了吃月餅，當然也不少得要賞月。內地有人趁著近日機票價格回落，選擇搭飛機去賞月。

內地有航空公司推出了「賞月航班」，讓大家可以坐著飛機，輕輕鬆鬆在半空中賞月。有旅客表示：「我們今年中秋準備跟朋友一起去長沙玩，單程的機票只要400多元。我們買的航班時間是9號晚上6點多，我覺得運氣好可能還可以賞月，所以也算是過中秋了吧。」

有業內人士指，如果想欣賞到最美的月亮，便最好乘搭由北向南的航班，位置選擇在機艙的左側，可以見到月亮的機會就更大。南方航空銷售部收益管理室經理王科峰指：「旅客選擇9月9日至12日、19點半之後起飛的航班，還能夠在飛機上賞月。其中廣州至上海、杭州、貴陽、青島等航線是比較熱門的賞月航線。」

近日內地機票的價格回落，熱門城市的機票價格維持在平時的3至5成。而最近一周在廣州、上海及杭州等地，機票的訂單量也按月上升了超過25%。而中秋節當日的預訂數量都有不少增長。旅行平台副總裁柴瑩輝表示：「中秋當日的夜間航班，搜索量和預定量都呈現出了雙位數的增長。」

有氣象專家表示，今年中秋節的月亮是近8年以來最明亮。預計中秋當日全國會有超過1600班賞月航班。