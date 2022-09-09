中央政治局會議　提出二十大報告重大觀點寫入黨章

【有線新聞】中共總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，聽取第二十次全國代表大會的報告意見稿，並同意將二十大報告確立的重大理論觀點及重大戰略思想寫入黨章。

會議分別聽取了十九屆中央委員會，就第二十次全國代表大會的報告稿徵求意見、《中國共産黨章程（修正案）》的意見及中紀委工作報告稿徵求意見報告。會議亦決定根據這次會議討論，在修改後將這三份文件提請十九屆七中全會上討論。會議認為，在這次徵求意見的過程各地區部門和代表，對二十大報告稿和黨章修正案，提出了許多很好的意見和建議。

會議指第二十次全國代表大會針對國家改革發展，面臨的新形勢新任務，從戰略全局上對黨和國家事業作出規劃和部署。並以習近平為核心的黨中央領導下，團結全黨全國各族人民再接再厲。會議提出要將黨的二十大報告，確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，明確新形勢下堅持和加強黨的領導，推進全面從嚴治黨的新要求。