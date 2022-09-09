中秋節酒樓預計生意樂觀　月餅銷情未如理想

【有線新聞】又到中秋節，不少市民都會與家人一起吃飯團聚。廣州有酒樓表示，預計今年中秋的生意有增長，不過月餅的銷情則未如理想。

中秋節不少市民都全家出動，由下午四點半起便要到酒樓排隊等入座。有酒店總經理表示：「第一輪房間是四點半到七點，基本上已經訂完。大廳都訂了三分之一，(與往年比)都沒什麼區別，我覺得今年會比去年更加好。」

不過今年在廣州，月餅的銷情似乎不太理想。有酒樓經理指：「今年整個市道疫情三年疲態嚴重，而且廣州一些老字號月餅的銷量在打價格戰，競爭也很大。尺寸可能會小一些，但是做到的價格真的很低，六七十塊有交易，我們也很驚訝。」

中秋佳節除了一家人團聚，當然也少不了賞月、看花燈這些傳統習俗。有不少市民也為了應節，帶同小朋友去買燈籠。有家長說：「出來玩，想著10號是中秋節，就帶她出來買燈籠。都是小朋友喜歡為主，比較可愛的都會買。」

燈籠店的老闆表示，今年一些純手工紙紮作的燈籠融合了新式設計，當中以兔子、金魚這類的燈籠最受年輕人歡迎，不少款式一早已經賣斷貨。